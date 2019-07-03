Месси не планирует завершать карьеру в сборной Аргентины

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Месси не планирует завершать карьеру в сборной Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси дал понять, что он продолжит выступать за национальную команду.

"Впереди нас ждёт что-то новое. Этой команде надо дать спокойно существовать и расти. Поэтому я надеюсь, что нас будут уважать, а не критиковать. Я наладил отличное взаимопонимание с этими футболистами, и буду рад помогать им в дальнейшем. Это отличная команда, и она развивается", - цитирует Месси ESPN.

Стоит отметить, что ранее 32-летний футболист дважды объявлял об уходе из сборной, но через некоторое время возвращался.

Месси выступает за национальную команду Аргентины с 2005 года, но не выиграл за этот период ни одного трофея.

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