Месси не поддержал идею с приобретением Мбаппе

Ведущий форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси не поддержал идею с приобретением его клубом нападающего "Монако" Килиана Мбаппе.

Как информирует испанская пресса, "сине-гранатовые" рассматривали вариант с покупкой француза в качестве потенциальной замены для Неймара, который близок к переходу в ПСЖ. Однако аргентинский бомбардир считает, что идеальным сменщиком бразильца стал бы Пауло Дибала из туринского "Ювентуса".

Напомним, Тайгер Вудс поблагодарил Месси и Суареса. | soccernews.ru