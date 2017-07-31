Месси не поддержал идею с приобретением Мбаппе

Теги барселоналионель мессикилиан мбаппенеймарпауло дибала

Месси не поддержал идею с приобретением МбаппеВедущий форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси не поддержал идею с приобретением его клубом нападающего "Монако" Килиана Мбаппе.

Как информирует испанская пресса, "сине-гранатовые" рассматривали вариант с покупкой француза в качестве потенциальной замены для Неймара, который близок к переходу в ПСЖ. Однако аргентинский бомбардир считает, что идеальным сменщиком бразильца стал бы Пауло Дибала из туринского "Ювентуса".

Напомним, Тайгер Вудс поблагодарил Месси и Суареса. | soccernews.ru

комментарии
Erik

Чует конкуренцию со стороны Мбаппе. Лучше Лео будут в каждые 10 лет футблисты.

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