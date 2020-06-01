Месси не покинет "Барселону" в летнее трансферное окно

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Месси не покинет "Барселону" в летнее трансферное окно

Форвард "Барселоны" Лионель Месси этим летом точно не покинет каталонский клуб. Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, в соглашении 32-летнего футболиста был прописан пункт, по условиям которого он мог покинуть команду в летнее трансферное окно бесплатно. Однако теперь опция не действительна.

Контракт Месси с "Барселоной" рассчитан до лета 2021 года. Нападающий выступает в стане сине-гранатовых на протяжении всей карьеры.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Зато есть ещё зимнее ТО!Тогда и избавимся от "гения"

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Очень жаль ... Барса на самом деле могла очиститься от "этого" ...

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