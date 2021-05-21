Месси не поможет "Барселоне" в поединке с "Эйбаром"
Фото твиттер BeFoot
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси пропустит матч 38-го тура Примеры против "Эйбара".
Как сообщает официальный твиттер "сине-гранатовых", аргентинец с разрешения тренерского штаба не участвует в тренировках команды.
В этом сезоне 33-летний Месси забил 38 голов и сделал 14 ассистов в 47 матчах.
"Эйбар" примет "Барселону" в субботу в 19:00 по московскому времени.
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