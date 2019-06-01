Месси не понравился ЧМ-2018 в России

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Месси не понравился ЧМ-2018 в России

Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси поделился впечатлениями от участия в Чемпионате Мира 2018 года, который прошёл в России.

"Турнир получился очень сложным во всех аспектах. В России был атипичный Чемпионат Мира, но я предпочитаю не углубляться в детали. Если бы я забил тот пенальти в ворота сборной Исландии, я бы всё изменил", - сказал Месси в интервью Fox Sports.

Напомним, что сборная Аргентины с трудом вышла в плей-офф мундиаля, но уже в 1/8 финала проиграла Франции.

Для Месси это мировое первенство было четвёртым в карьере. Лучшим его результатом был проигранный финал ЧМ-2014.

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