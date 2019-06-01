Месси не понравился ЧМ-2018 в России
Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси поделился впечатлениями от участия в Чемпионате Мира 2018 года, который прошёл в России.
"Турнир получился очень сложным во всех аспектах. В России был атипичный Чемпионат Мира, но я предпочитаю не углубляться в детали. Если бы я забил тот пенальти в ворота сборной Исландии, я бы всё изменил", - сказал Месси в интервью Fox Sports.
Напомним, что сборная Аргентины с трудом вышла в плей-офф мундиаля, но уже в 1/8 финала проиграла Франции.
Для Месси это мировое первенство было четвёртым в карьере. Лучшим его результатом был проигранный финал ЧМ-2014.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32