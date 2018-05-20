Месси не попал в основу "Барселоны" в прощальном матче Иньесты



Стал известен стартовый состав "Барселоны" на матч 38-го тура чемпионата Испании с "Реалом Сосьедад".

Этот матч станет прощальным за каталонский клуб для полузащитника Андреса Иньесты и он включен в основной состав. При этом в запасе остался нападающий Лионель Месси.

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Мина, Альба, Бускетс, Ракитич, Коутиньо, Иньеста, Дембеле, Суарес.

Матч "Барселона" - "Реал Сосьедад" начнется в 21:45 мск.

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