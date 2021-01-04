Месси не попал в символическую 2020 года от L’Équipe

Французское издание L’Equipe представило свой вариант символической сборной по итогам 2020 года.

Стоит отметить, что в состав команды не попал аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

Сборная 2020 года от L’Équipe выглядит так:

Вратарь: Мануэль Нойер ("Бавария").

Защитники: Альфонсо Дэвис ("Бавария"), Серхио Рамос ("Реал"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль").

Полузащитники: Тиаго Алькантара ("Бавария"/"Ливерпуль"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Неймар (ПСЖ).

Нападающие: Криштиану Роналду ("Ювентус"), Роберт Левандовски ("Бавария").

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