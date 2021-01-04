Месси не попал в символическую 2020 года от L’Équipe
Французское издание L’Equipe представило свой вариант символической сборной по итогам 2020 года.
Стоит отметить, что в состав команды не попал аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси.
Сборная 2020 года от L’Équipe выглядит так:
Вратарь: Мануэль Нойер ("Бавария").
Защитники: Альфонсо Дэвис ("Бавария"), Серхио Рамос ("Реал"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль").
Полузащитники: Тиаго Алькантара ("Бавария"/"Ливерпуль"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Неймар (ПСЖ).
Нападающие: Криштиану Роналду ("Ювентус"), Роберт Левандовски ("Бавария").
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18