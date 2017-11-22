Месси не попал в стартовый состав "Барселоны" на матч против "Ювентуса"

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси не попал в стартовый состав своей команды на сегодняшний матч группового этапа Лиги Чемпионов против туринского "Ювентуса".

Выбор наставников команд Эрнесто Вальверде и Массимилиано Аллегри пал на:

"Барселона": Тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Динь, Ракитич, Паулиньо, Бускетс, Иньеста, Деулофеу, Л. Суарес.

"Ювентус": Буффон, Барцальи, Бенатиа, Ругани, Куадрадо, Пьянич, Хедира, Сандро, Дибала, Игуаин, Коста.