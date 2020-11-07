Месси не попал в стартовый состав "Барселоны" на матч с "Бетисом"

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Месси не попал в стартовый состав "Барселоны" на матч с "Бетисом"

"Барселона" объявила стартовый состав на игру 9-го тура Примеры против "Бетиса".

Отметим, что капитан каталонцев Лионель Месси начнет матч на скамейке запасных. До этого аргентинец во всех девяти играх сезона играл без замен.

"Барселона": тер Штеген, Роберто, Лангле, Пике, Альба, Бускетс, Педри, де Йонг, Дембеле, Гризманн, Фати.

Запасные: Месси, Дест, Аленья, Пьянич, Нето, Брэйтуэйт, Пуч, Тринкау, Фирпо, Мингеса, Конрад и Теньяс.

Поединок между "Барсой" и "Бетисом" начнется в 18:15 (мск).

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