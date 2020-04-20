Месси не попал в тройку лучших дриблёров Примеры в этом сезоне

1 Теги томас партейфренки де йонглионель мессистатистика

Месси не попал в тройку лучших дриблёров Примеры в этом сезоне

Opta выделила топ-3 лучших игроков Примеры в текущем сезоне по количеству успешных обводок.

Первое место занял полузащитник мадридского "Атлетико" Томас Партей с показателем 81,8%.

В тройку лучших также вошли Андре Замбо-Ангисса из "Вильярреала" (81,1%) и Френки Де Йонг из "Барселоны" (74,5%).

А капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси оказался только на четвёртой строчке (67,3%).

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Комментарии

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lesnovsky

Месси это мотор, сердце команды....

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