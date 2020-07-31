Месси не попал в тройку лучших дриблёров сезона в топ-5 лигах Европы

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Месси не попал в тройку лучших дриблёров сезона в топ-5 лигах Европы

Портал Planet Football опубликовал рейтинг лучших дриблёров минувшего сезона среди игроков, выступающих в топ-5 европейских лигах.

Первое место занял вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре. В топ-3 также вошли Неймар (ПСЖ) и Аллан Сен-Максимен ("Ньюкасл").

Действующий обладатель "Золотого мяча" капитан "Барселоны" Лионель Месси оказался только на четвёртой строчке.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Адама Траоре ("Вулверхэмптон") - 6,3 (обводок в среднем за матч);

2. Неймар (ПСЖ) - 6,1;

3. Аллан Сен-Максимен ("Ньюкасл") - 5,8;

4. Лионель Месси ("Барселона") - 5,7;

5. Жереми Бога ("Сассуоло") - 4,7;

6. Уилфрид Заа ("Кристал Пэлас") - 4,5;

7. Мусса Дженепо ("Саутгемптон") - 4,3;

8. Юсеф Атталь ("Ницца") - 4,2;

9. Мунир Шуйар ("Дижон") - 4,2;

10. Эден Азар ("Реал") - 4,1.

Не пропустите: Месси занимает первое место по количеству незабитых пенальти в XXI веке. | http://soccernews.ru
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lesnovsky

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