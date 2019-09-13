Месси не попал в заявку "Барселоны" на матч с "Валенсией"

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Месси не попал в заявку "Барселоны" на матч с "Валенсией"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси не попал в заявку команды на матч 4-го тура Примеры с "Валенсией".

Напомним, футболист продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы.

Заявка: Тер Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Тодибо, Артур, Суарес, Ленгле, Ваге, Гризманн, Альба, Роберто, Де Йонг, Видаль, Фирпо, Пенья, Перес, Фати.

Встреча пройдет на "Камп Ноу" завтра, 14 сентября. Начало - в 22:00 (мск).

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