Месси не пошёл праздновать с болельщиками победу над "Лионом"

1 Теги псжлионлионель месси

Месси не пошёл праздновать с болельщиками победу над "Лионом"

Фото инстаграм Лионеля Месси

Нападающий ПСЖ Лионель Месси после финального свистка матча 6-го тура Лиги 1 против "Лиона" сразу ушёл в раздевалку.

В то же время другие игроки парижан отправились к трибунам благодарить болельщиков за поддержку.

Напомним, что ПСЖ обыграл "Лион" со счётом 2:1, добыв победу благодаря голу Мауро Икарди на 92-й минуте. Месси к тому моменту уже был заменён.

Покидая поле, аргентинец отказался пожать руку главному тренеру Маурисио Почеттино.

Не пропустите: Месси сдержанно отреагировал на победный гол ПСЖ в матче с "Лионом". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Скотина ешё себя только начала проявлять!Ох,не завидую ПСЖ!С картонной швалью в составе они намучаются много раз!Месси постоянно делал то же самое в Барсе!Поэтому она сейчас там где она сейчас!Поччетино,друг,держись!Икарди тоже!Кстати,Alles Paris!

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