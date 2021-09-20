Месси не пошёл праздновать с болельщиками победу над "Лионом"

Фото инстаграм Лионеля Месси

Нападающий ПСЖ Лионель Месси после финального свистка матча 6-го тура Лиги 1 против "Лиона" сразу ушёл в раздевалку.

В то же время другие игроки парижан отправились к трибунам благодарить болельщиков за поддержку.

Напомним, что ПСЖ обыграл "Лион" со счётом 2:1, добыв победу благодаря голу Мауро Икарди на 92-й минуте. Месси к тому моменту уже был заменён.

Покидая поле, аргентинец отказался пожать руку главному тренеру Маурисио Почеттино.

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