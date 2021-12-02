Месси не позвал Икарди с женой на вечеринку по случаю получения "Золотого мяча"

Фото: инстаграм Месси

Форвард ПСЖ Лионель Месси провел вечеринку по случаю выигрыша седьмого "Золотого мяча".

На вечеринку были приглашены все игроки парижан со своими семьями, однако не было только Мауро Икарди и его жены Ванды Нары.

Как сообщает Corriere dello Sport, Месси собирался пригласить Икарди, но Анхель Ди Мария и Леандро Паредес попросили его не делать этого.

Отмечается, что у Паредеса конфликт с Нарой, поэтому Месси прислушался к мнению своих соотечественников.

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