Месси не позвал Икарди с женой на вечеринку по случаю получения "Золотого мяча"

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Месси не позвал Икарди с женой на вечеринку по случаю получения "Золотого мяча"Фото: инстаграм Месси

Форвард ПСЖ Лионель Месси провел вечеринку по случаю выигрыша седьмого "Золотого мяча".

На вечеринку были приглашены все игроки парижан со своими семьями, однако не было только Мауро Икарди и его жены Ванды Нары.

Как сообщает Corriere dello Sport, Месси собирался пригласить Икарди, но Анхель Ди Мария и Леандро Паредес попросили его не делать этого.

Отмечается, что у Паредеса конфликт с Нарой, поэтому Месси прислушался к мнению своих соотечественников.

Читайте также: Месси заступился за свою жену на церемонии вручения "Золотого мяча". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Зачем Месси проститутки в доме?

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lesnovsky
lesnovsky

Правильно, что не пригласил... А то Икарди опять пошел бы по бабам, а виноват был бы Лео.... Пусть остаются дома и варят бульон.... А ЗМ то хорош и красив!!... А как престижен!!!!!!!!... Гелевый подтвердит... Factos... А-ха-ха-ха-ха-ха-ха...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Типичный маразматик. "Окружение сольёт СМИ - это не я хочу , чтобы Икарди не пришёл , а Паредес. И я останусь весь такой чистенький , дружелюбный." Да-да-да , Лео мы тебя раскусили!

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