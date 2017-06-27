Месси не пригласил Марадону на свою свадьбу

Форвард "Барселоны" Лионель Месси решил не приглашать на свою свадьбу с Антонеллой Роккуццо легенду аргентинского футбола Диего Марадону, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, что Марадона с 2008 по 2010 год возглавлял сборную Аргентины и был тренером пятикратного обладателя "Золотого мяча".

Стоит отметить, что Месси также не пригласил на свою свадьбу экс-наставника "Барселоны" Луиса Энрике и президента каталонского клуба Хосе Марию Бартомеу.

Не пропустите: Месси недоволен первым вероятным трансфером "Барселоны". | http://soccernews.ru