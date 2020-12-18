Месси не примет решение об уходе из "Барселоны" ранее конца января

Капитан "Барселоны" Лионель Месси не спешит с принятием окончательного решения касательно своего будущего в клубе.

По информации ESPN, звёздный аргентинец намерен подождать до выборов президента "блауграны", намеченных на 24 января.

Затем 33-летний футболист планирует встретиться с новоизбранным руководителем "Барсы" и обсудить с ним нюансы возможного продолжения сотрудничества или расставания.

Контракт Месси с каталонским клубом истекает 30 июня 2021 года. Прошлым летом он пытался покинуть команду, но тогдашний президент Жозеп Бартомеу заблокировал уход главной звезды.

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