Месси не примет решение об уходе из "Барселоны" ранее конца января
Капитан "Барселоны" Лионель Месси не спешит с принятием окончательного решения касательно своего будущего в клубе.
По информации ESPN, звёздный аргентинец намерен подождать до выборов президента "блауграны", намеченных на 24 января.
Затем 33-летний футболист планирует встретиться с новоизбранным руководителем "Барсы" и обсудить с ним нюансы возможного продолжения сотрудничества или расставания.
Контракт Месси с каталонским клубом истекает 30 июня 2021 года. Прошлым летом он пытался покинуть команду, но тогдашний президент Жозеп Бартомеу заблокировал уход главной звезды.
Не пропустите: "Барселона" поддержала Месси, занявшего третье место в голосовании за лучшего футболиста мира 2020 года. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14