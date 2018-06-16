Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не пришёл на предматчевую пресс-конференцию накануне встречи первого тура группового этапа ЧМ-2018 против Исландии.

Капитан "альбиселесте" проигнорировал общение с прессой, а вместо него перед журналистами появился защитник национальной команды Николас Тальяфико.

Напомним, что матч Аргентина - Исландия состоится сегодня в 16:00 по московскому времени.

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