Месси: "Не считаю себя лучшим в мире"

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Месси: "Не считаю себя лучшим в мире"Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси высказался о своей роли в мировом футболе.

"Я не считаю себя лучшим игроком планеты. Я думаю, что я просто еще один игрок. На поле мы все равны, когда начинается матч", - приводит слова 30-летнего нападающего "сине-гранатовых" Paper Magazine.

Напомним, Месси оценил шансы сборной Аргентины на успешное выступление на ЧМ. | soccernews.ru

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