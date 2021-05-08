Месси не сделал голевых действий в матчах с "Реалом" и "Атлетико" в этом сезоне

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси не смел сделать результативных действий в матчах с "Реалом" и "Атлетико" в нынешнем сезоне.

Месси не забил и не отдал голевых передач ни в первом, ни во втором кругах в матчах с "Реалом" (1:3, 1:2) и "Атлетико" (0:1, 0:0).

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 45 матчей во всех турнирах, забил 36 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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