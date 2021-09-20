Месси не сделал ни одного голевого действия в трёх первых матчах за ПСЖ

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Форвард ПСЖ Лионель Месси не может открыть счёт результативным действиям в составе новой команды.

34-летний футболист уже поучаствовал в трёх матчах парижан - против "Реймса" (2:0) и "Лиона" (2:1) в чемпионате Франции, а также с "Брюгге" (1:1) в Лиге Чемпионов.

Проведя на поле 190 минут, звёздный аргентинец не забил ни одного гола и не сделал ни одного ассиста.

Месси перешёл в ПСЖ из "Барселоны" на правах свободного агента, заключив контракт по схеме "2+1".

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