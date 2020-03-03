Месси не сделал ни одного результативного действия в "класико" после ухода Роналду из "Реала"

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Месси не сделал ни одного результативного действия в "класико" после ухода Роналду из "Реала"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси не сделал ни одного результативного действия в "класико" после ухода португальского форварда Криштиану Роналду из "Реала".

В последний раз форвард отметился голом в ворота королевского клуба в мае 2018 года в поединке чемпионата Испании, который завершился вничью со счетом 2:2.

Напомним, что Роналду покинул "Реал" летом 2018 года, перейдя в "Ювентус" за 117 миллионов евро.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Чисто объективно. Рон 2 года назад в возрасте Месси хуярил шо еб3нутый, клепал голы в ЛЧ, решал матчи. Месси уже все, топ-матчи не его. Пора к Бэкхему или китайцев развлекать

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