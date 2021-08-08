Месси не сдержал слёз перед началом прощальной пресс-конференции в "Барселоне"

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Месси не сдержал слёз перед началом прощальной пресс-конференции в "Барселоне"Фото: скриншот трансляции на канале "Барсы"

Началась прощальная пресс-конференция Лионеля Месси в "Барселоне".

Выходя к трибуне аргентинец не смог сдержать слёз.

Напомним, что Месси является воспитанником "Барсы" и находится в структуре клуба с 2000 года. В составе клуба он завоевал 35 трофеев.

Следующим клубом футболиста должен стать ПСЖ.

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