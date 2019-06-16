Месси не смог забить в 10 из 13 последних игр за сборную Аргентины

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Месси не смог забить в 10 из 13 последних игр за сборную Аргентины

В 1-м туре групповой стадии Кубка Америки сборная Аргентины проиграла Колумбии (0:2).

Капитан аргентинцев Лионель Месси не смог отметиться голом. Таким образом, Месси не забивает в 10 из 13 последних игр за сборную.

За эти 13 матчей Месси забил 7 голов: по три гола в товарищеском матче с Гаити и матче квалификации ЧМ-2018 с Эквадором, а также один гол в игре с Нигерией на ЧМ-2018.

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