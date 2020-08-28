Месси не сможет созвать пресс-конференцию для объявления об уходе из "Барселоны"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси хотел встретиться с журналистами и объяснить своё решение уйти из каталонского клуба.

Впрочем, звёздному аргентинцу, вероятно, запретят собирать пресс-конференцию из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

В связи с этим, как сообщает Mundo Deportivo, 33-летний футболист рассматривает два других варианта - сделать заявление в виде интервью или объявить о своём решении в соцсетях.

В любом случае Месси должен прояснить ситуацию в ближайшие дни, ведь уже 30 августа игроки "Барсы" возвращаются в расположение команды для прохождения теста на коронавирус и начала тренировок.

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