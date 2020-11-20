Месси не сможет уйти из "Барселоны" в январе

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Месси не сможет уйти из "Барселоны" в январе

Нападающий Лионель Месси будет играть за "Барселону" как минимум до конца сезона 2020/21.

Как сообщает Marca, уход аргентинца из клуба в январе исключён, поскольку временное руководство "блауграны" не имеет права принимать столь важные решения.

А вот летом 2021 года звёздный футболист сможет сменить команду на правах свободного агента, если сам этого захочет.

33-летний Месси всю карьеру провёл в "Барсе". В его активе 640 голов и 282 ассиста в 741 матче.

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