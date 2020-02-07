Месси не собирается уходить из "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не будет покидать каталонский клуб этим летом, несмотря на ссору со спортивным директором каталонцев Эриком Абидалем, утверждает Sky Sports.

По данным источника, 32-летний футболист не собирается уходить из "Барселоны" как минимум до конца контракта. Его соглашение с сине-гранатовыми рассчитано до лета 2021 года.

Сообщается, что футболист поговорил с президентом клуба Жосепом Бартомеу и Абидалем и уладил конфликт.

"Барселона" намерена предложить Месси продлить контракт.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" намерен переманить аргентинца.

Не пропустите: Месси "бомбит" из-за решений руководства "Барселоны", легенда готова уйти! Разбираемся, что происходит в каталонском гранде. | http://soccernews.ru