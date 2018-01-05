Месси не собирается уходить из "Барселоны" в случае отделения Каталонии
Контракт аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси не содержит опцию разрыва в случае независимости Каталонии, сообщает Diario Sport.
По сведениям издания, футболист не собирается покидать каталонский клуб вне зависимости от политической ситуации.
Ранее сообщалось, что форвард может сменить клуб, если "Барселона" из-за отделения Каталонии от Испании не сможет выступать в одном из ведущих европейских чемпионатов.
Не пропустите: Месси по одному из пунктов в контракте может бесплатно покинуть "Барселону". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Сити" начинает свой путь в Кубке Англии противостоянием с "Бернли"
-
Остров везения для "Старой синьоры": "Ювентус" едет на встречу с "Кальяри"
-
"Манчестер Юнайтед" в концовке дожимает "Дерби Каунти" и выходит в 1/16 финала Кубка Англии
-
Ван Дейк приносит "Ливерпулю" победу над "Эвертоном"
-
Тосун стал игроком "Эвертона"
Лента новостей
-
Возвращение Диего Косты: "Атлетико" принимает "Хетафе"
-
"Манчестер Сити" начинает свой путь в Кубке Англии противостоянием с "Бернли"
-
Остров везения для "Старой синьоры": "Ювентус" едет на встречу с "Кальяри"
-
Варди может не сыграть с "Флитвудом"
-
УЕФА назвала самую прогрессирующую страну в сезоне 2016/17
-
"Эвертон" близок к приобретению хавбека "Зенита"
-
Купер: "Египет может выиграть ЧМ-2018"
-
Селюк: "Если бы Коноплянка поиграл в "Шахтёре", то мог бы лучше подготовиться к европейскому этапу карьеры"
-
Наставник "Валенсии" Марселино вернулся к работе
-
Шесть игроков "Манчестер Сити" могут пропустить матч с "Бернли"
-
"Манчестер Юнайтед" - "Дерби Каунти" - 2:0 (обзор)
-
"Фиорентина" – "Интер" - 1:1 (обзор)
-
"Ливерпуль" – "Эвертон" - 2:1 (обзор)
-
"Манчестер Юнайтед" в концовке дожимает "Дерби Каунти" и выходит в 1/16 финала Кубка Англии
-
Ван Дейк приносит "Ливерпулю" победу над "Эвертоном"
-
Симеоне спасает "Фиорентину" от поражения в матче с "Интером"
-
Оскар Гарсия возглавил "Олимпиакос"
-
"Арсенал" определился со стоимостью Уолкотта
-
Спортивный директор "Интера" подтвердил интерес к Деулофеу
-
Тосун стал игроком "Эвертона"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|42
|2
|Атлетико Мадрид
|16
|36
|3
|Валенсия
|16
|34
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|16
|29
|6
|Вильярреал
|16
|24
|7
|Жирона
|16
|23
|8
|Эйбар
|16
|21
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Реал Сосьедад
|16
|20
|11
|Леганес
|15
|20
|12
|Сельта Виго
|16
|18
|13
|Атлетик Бильбао
|16
|18
|14
|Бетис
|15
|18
|15
|Леванте
|16
|17
|16
|Эспаньол
|16
|17
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|16
|15
|18
|Алавес
|16
|12
|19
|Малага
|15
|11
|20
|Лас Пальмас
|16
|11