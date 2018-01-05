Месси не собирается уходить из "Барселоны" в случае отделения Каталонии

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Месси не собирается уходить из "Барселоны" в случае отделения Каталонии
Контракт аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси не содержит опцию разрыва в случае независимости Каталонии, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, футболист не собирается покидать каталонский клуб вне зависимости от политической ситуации.

Ранее сообщалось, что форвард может сменить клуб, если "Барселона" из-за отделения Каталонии от Испании не сможет выступать в одном из ведущих европейских чемпионатов.

Не пропустите: Месси по одному из пунктов в контракте может бесплатно покинуть "Барселону". | http://soccernews.ru

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