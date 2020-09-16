Месси не собирается завершать карьеру в сборной Аргентины

Капитан "Барселоны" Лионель Месси не намерен завершать карьеру в сборной Аргентины.

Как сообщает Goal.com, футболист чувствует доверие со стороны тренерского штаба Лионеля Скалони и уверен, что сборная Аргентины может выиграть Кубок Америки 2021 года.

Кроме того, Месси планирует сыграть на ЧМ-2022 года, который будет проходить в Катаре.

Месси выступает за Аргентину с 2005 года, однако единственным трофеем со сборной остается победа на Олимпийских играх 2008 года.

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