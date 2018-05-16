Месси: "Не собираюсь становиться тренером, но Зидан тоже говорил, что не будет тренировать"

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси поделился своими планами на отдаленное будущее.

" Я не знаю, чем буду заниматься после завершения карьеры. Буду ли я тренировать? Я не вижу себя в этой роли. Я не знаю, Зидан тоже говорил, что этого не будет, когда он уходил из футбола, но закончил он тем, что стал тренером ", - цитирует 30-летнего нападающего TyCSports.

Напомним, Месси назвал главного фаворита Чемпионата Мира. | soccernews.ru