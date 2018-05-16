Месси: "Не собираюсь становиться тренером, но Зидан тоже говорил, что не будет тренировать"

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Месси: "Не собираюсь становиться тренером, но Зидан тоже говорил, что не будет тренировать"Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси поделился своими планами на отдаленное будущее.

"Я не знаю, чем буду заниматься после завершения карьеры. Буду ли я тренировать? Я не вижу себя в этой роли. Я не знаю, Зидан тоже говорил, что этого не будет, когда он уходил из футбола, но закончил он тем, что стал тренером", - цитирует 30-летнего нападающего TyCSports.

Напомним, Месси назвал главного фаворита Чемпионата Мира. | soccernews.ru

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