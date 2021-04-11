Месси не совершает результативные действия в 7 подряд матчах с "Реалом"

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Месси не совершает результативные действия в 7 подряд матчах с "Реалом"

Фото: твиттер Diario Ole/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси не сумел совершить результативные действия в матче 30-го тура чемпионата Испании с мадридским "Реалом" (1:2).

Месси не может забить гол или отдать голевую передачу в семь подряд матчах против королевского клуба. В последний раз аргентинцу удавалось подобное в мае 2018 года. Тогда за "Реал" еще выступал нападающий Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 39 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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