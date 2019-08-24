Месси не сыграет против "Бетиса"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси пропустит игру с "Бетисом".

"Мы не собираемся рисковать Месси. Нам нельзя спешить, необходимо посмотреть на него на тренировке, чтобы понять степень его готовности", - заявил наставник каталонцев Эрнесто Вальверде.

Поединок между "Барселоной" и "Бетисом" состоится завтра в 22:00 (мск). Напомним, что в 1-м туре "сине-гранатовые" проиграли "Атлетику" (0:1).

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