Месси не сыграет с "Малагой" в связи с рождением сына

Ведущий форвард "Барселоны" Лионель Месси не поможет своей команде в матче 28-го тура Примеры против "Малаги".

Как сообщает официальный твиттер "сине-гранатовых", 30-летний аргентинец исключён из заявки команды на поединок с "анчоусами" по личным причинам.

СМИ утверждают, что минувшей ночью жена футболиста Антонелла родила третьего сына, которого назовут Чиро.

Напомним, что матч "Малага" - "Барселона" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru