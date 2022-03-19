Месси не сыграет с "Монако"

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Месси не сыграет с "Монако"

Фото твиттер ПСЖ

Нападающий ПСЖ Лионель Месси не поможет своей команде в матче 29-го тура Лиги 1 против "Монако".

Напомним, что звёздный футболист заболел, из-за чего пропустил пятничную тренировку.

По информации Get French Football News, 34-летний аргентинец не успел выздороветь, поэтому его не будет в заявке на ближайший поединок.

В текущем сезоне Месси сыграл за ПСЖ 26 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 11 ассистов.

"Монако" примет парижан в воскресенье, 20 марта, в 15:00 по московскому времени.

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