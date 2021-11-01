Месси не сыграет с "РБ Лейпциг"

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Месси не сыграет с "РБ Лейпциг"

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не сыграет в матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "РБ Лейпциг", сообщает журналист Сабер Дефарж в твиттере.

По сведениям источника, футболист испытывает проблемы с коленом, а также мышечный дискомфорт. Из-за этих проблем форвард был заменен в перерыве матча 12-го тура Лиги 1 против "Лилля" (2:1).

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ восемь матчей и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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