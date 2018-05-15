Месси не уйдет из сборной Аргентины после ЧМ-2018



Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о том, что он ожидает от Чемпионата Мира-2018.

"Думаю, что попадание в четверку лучших команд будет хорошим результатом для нас. Наша история обязывает нас быть среди лучших. Но для этого нам нужно показать запредельную самоотдачу.

Даже если мы не выиграем ЧМ, я не уйду из сборной. В 2016-м я сделал это, но почти сразу же пожалел. Это неправильный пример для молодых игроков и для всех тех, кто борется за свои мечты. Нужно продолжать бороться за то, чего вы хотите", – приводит слова Месси TyC Sports.

Напомним, что на ЧМ-2018 Аргентина сыграет в одной группе с Нигерией, Хорватией и Исландией.

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