Месси не вёл переговоры ни с одним клубом

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Месси не вёл переговоры ни с одним клубом

Капитан "Барселоны" Лионель Месси не спешит вносить ясность в вопрос своего будущего в каталонском клубе.

По информации Goal.com, звёздный футболист, несмотря на многочисленные спекуляции, не намерен объявлять своё решение ранее конца сезона.

Также сообщается, что у аргентинца не было контактов ни с ПСЖ, ни с "Манчестер Сити", ни с кем-либо ещё.

Напомним, что контракт 33-летнего Месси с "Барсой" истекает в июне, поэтому форвард уже имеет право вести переговоры с другими командами, однако пока не делает этого.

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