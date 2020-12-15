Месси не вел переговоры с другими клубами

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Месси не вел переговоры с другими клубамиБудущее Лионеля Месси в "Барселоне" остается неясным. Срок договора с клубом истекает летом 2021 года, а новый еще не подписан.

Как сообщает Goal.com, 33-летний аргентинец и его представители, до сих пор не выходили на связь с другими клубами для обсуждения возможного перехода. В данный момент игрок хочет сконцентрироваться на футболе.

Месси не видит необходимости торопиться с принятием решения по поводу продолжения карьеры. Ситуация прояснится, когда он выступит с заявлением по этому поводу.

Напомним, прошлым летом форвард хотел уйти из "Барсы" и подавал запрос на трансфер, однако он  не был удовлетворен. Как сообщается, Месси хотят заполучить "Манчестер Сити" и "ПСЖ".

В текущем сезоне Ла Лиги форвард забил 5 голов в 11 матчах. 

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