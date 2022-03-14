Месси не вернется в "Барселону"
Фото: инстаграм Лионеля Месси\Автор неизвестен
Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не вернется в "Барселону" в летнее трансферное окно, сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, отец футболиста не связывался с руководством каталонского клуба насчет возвращения. Кроме того, у Месси не лучшие отношения с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой, они не общались с лета прошлого года. Шансы аргентинца на возвращение в качестве игрока оцениваются как минимальные.
В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 26 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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