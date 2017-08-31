Месси не видит места в "Барселоне" для четырех футболистов

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси не видит места в своей команде для четырех футболистов.

Как информирует испанская пресса, аргентинский форвард считает, что до закрытия текущего трансферного окна "сине-гранатовым" следовало бы расстаться с защитником Томасом Вермаленом, хавбеком Андре Гомешем, вингером Ардой Тураном и форвардом Пако Алькасером.

Напомним, Месси наложил вето на приобретение "Барселоной" Санчеса. | soccernews.ru