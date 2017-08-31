Месси не видит места в "Барселоне" для четырех футболистов

Теги барселоналионель мессипако алькасерандре гомештомас вермаленарда туран

Месси не видит места в "Барселоне" для четырех футболистовВедущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси не видит места в своей команде для четырех футболистов.

Как информирует испанская пресса, аргентинский форвард считает, что до закрытия текущего трансферного окна "сине-гранатовым" следовало бы расстаться с защитником Томасом Вермаленом, хавбеком Андре Гомешем, вингером Ардой Тураном и форвардом Пако Алькасером.

Напомним, Месси наложил вето на приобретение "Барселоной" Санчеса. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Остатки мотивации: Дания принимает Польшу

Остатки мотивации: Дания принимает Польшу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Сосьедад 2 6
2 Барселона 2 6
3 Леганес 2 6
4 Атлетико Мадрид 2 4
5 Реал Мадрид 2 4
6 Жирона 2 4
7 Леванте 2 4
8 Валенсия 2 4
9 Севилья 2 4
10 Атлетик Бильбао 2 4
11 Эйбар 2 3
12 Бетис 2 3
13 Эспаньол 2 1
14 Хетафе 2 1
15 Депортиво Ла-Корунья 2 1
16 Сельта Виго 2 0
17 Малага 2 0
18 Алавес 2 0
19 Вильярреал 2 0
20 Лас Пальмас 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов