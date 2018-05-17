Месси не видит Йерри Мину в "Барселоне" в следующем сезоне

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Месси не видит Йерри Мину в "Барселоне" в следующем сезонеВедущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси принимает активное участие в комплектовании своей команды на следующий сезон.

В частности, по сведениям испанской прессы, 30-летний форвард уже сообщил руководству клуба, что защитник Йерри Мина ближайшим летом должен будет покинуть "Камп Ноу". По мнению аргентинца, 23-летний бек на сегодняшний день еще не готов выступать за такой большой клуб, как "Барса".

Напомним, Месси вызвал ажиотаж в ЮАР. | soccernews.ru

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