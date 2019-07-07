Месси не вышел на церемонию награждения Аргентины бронзовыми медалями

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Месси не вышел на церемонию награждения Аргентины бронзовыми медалями

Форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси не стал выходить на церемонию награждения команды бронзовыми медалями Кубка Америки, передает Goal.com.

Сегодня, 7 июля, национальная команда обыграла сборную Чили (2:1).

На 37-й минуте матча Месси сцепился с полузащитником соперника Гари Меделем. После ссоры обоих футболистов удалили с поля. Таким образом, аргентинец пропустил большую часть матча. Эта красная карточка стала второй в карьере футболиста и первой с 2005 года.

Напомним, в полуфинале Кубка Америки аргентинцы проиграли Бразилии со счётом 0:2.

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