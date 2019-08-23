Месси не выйдет в основе "Барселоны" в матче с "Бетисом"

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Месси не выйдет в основе "Барселоны" в матче с "Бетисом"
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси не выйдет в стартовом составе команды в матче 2-го тура чемпионата Испании с "Бетисом", сообщает AS.

По сведениям издания, главный тренер каталонского клуба Эрнесто Вальверде не намерен рисковать здоровьем футболиста, который только восстановился после травмы. Поэтому Месси может выйти на поле в последние полчаса.

В прошлом сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 51 гол и отдал 22 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Матч "Барселона" – "Бетис" состоится 25 августа и начнется в 22:00 мск.

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