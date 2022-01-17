Месси не вызовут в сборную Аргентины из-за последствий коронавируса

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Форвард сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не поможет своей национальной команде в ближайших матчах, сообщает издание TyC Sports.

По информации источника, тренерский штаб аргентинской команды не станет вызывать Месси, так как он продолжает восстанавливаться от последствий коронавируса.

Сам футболист не хотел пропускать матчи своей сборной, даже несмотря на то, что главный тренер команды Лионель Скалони был готов дать ему отдых. Однако инфекция коронавируса внесла изменения в плане нападающего.

Месси не сыграет в матчах с командами Чили и Колумбии, которые запланированы на 27 января и 1 февраля соответственно.

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