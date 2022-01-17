Месси не вызовут в сборную Аргентины из-за последствий коронавируса

Теги аргентиналионель мессикоронавируслионель скалони

Месси не вызовут в сборную Аргентины из-за последствий коронавируса

Фото: инстаграм Месси\Автор неизвестен

Форвард сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не поможет своей национальной команде в ближайших матчах, сообщает издание TyC Sports.

По информации источника, тренерский штаб аргентинской команды не станет вызывать Месси, так как он продолжает восстанавливаться от последствий коронавируса.

Сам футболист не хотел пропускать матчи своей сборной, даже несмотря на то, что главный тренер команды Лионель Скалони был готов дать ему отдых. Однако инфекция коронавируса внесла изменения в плане нападающего.

Месси не сыграет в матчах с командами Чили и Колумбии, которые запланированы на 27 января и 1 февраля соответственно.

Также не пропустите: Карпин рассказал о своем игровом стиле. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" надолго теряет Умтити

"Барселона" надолго теряет Умтити

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 23 48
2 Ривер Плейт Ривер Плейт 23 47
3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 23 39
4 Расинг Клуб Расинг Клуб 23 39
5 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 23 39
6 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 23 36
7 Ланус Ланус 23 36
8 Сан Лоренцо Сан Лоренцо 23 36
9 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 23 36
10 Ньюэллз Олд Бойз Ньюэллз Олд Бойз 23 35
11 Арсенал Арсенал 23 34
12 Тальерес де Кордоба Тальерес де Кордоба 23 34
13 Эстудиантес Эстудиантес 23 30
14 Индепендьенте Индепендьенте 23 29
15 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 23 29
16 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 23 27
17 Банфилд Банфилд 23 26
18 К Кордоба Сантьяго К Кордоба Сантьяго 23 26
19 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 23 23
20 Патронато Парана Патронато Парана 23 23
21 Уракан Уракан 23 22
22 Альдосиви Альдосиви 23 22
23 Колон Колон 23 18
24 Годой Крус Годой Крус 23 18
Полная таблица

топ-5 тегов