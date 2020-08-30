Месси не явился в расположение "Барселоны" для сдачи теста на коронавирус

Капитан "Барселоны" Лионель Месси не явился в расположение клуба в установленное время.

Как сообщает Mundo Deportivo, аргентинец должен был приехать на базу клуба для сдачи теста на коронавирус. Отмечается, что игрок должен был прибыть в расположение клуба в 11:15 (мск).

При этом для сдачи теста явился Луис Суарес, на которого не рассчитывает новый тренер каталонцев Рональд Куман.

Напомним, что Месси хочет расторгнуть контракт с "Барселоной" и перейти в "Манчестер Сити".

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