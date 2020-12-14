Месси не забил ни одного штрафного в этом сезоне, пробивая чаще всех в топ-5 лигах Европы

Теги барселоналионель мессистатистика

Месси не забил ни одного штрафного в этом сезоне, пробивая чаще всех в топ-5 лигах Европы

Статистика капитана "Барселоны" Лионеля Месси в части исполнения штрафных ударов оставляет желать лучшего.

Как сообщает Opta, звёздный аргентинец в текущем розыгрыше Примеры нанёс 16 ударов со штрафных. Это наибольший результат среди всех игроков топ-5 лиг Европы в этом сезоне.

Впрочем, ни одна из попыток 33-летнего форварда не увенчалась успехом.

В нынешнем сезоне Месси сыграл за "Барсу" 15 матчей, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: Месси забил 600-й гол за "Барселону" под 10-м номером. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Рубин" объявил об аренде 21-летнего японца

"Рубин" объявил об аренде 21-летнего японца

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов