Месси не забил ни одного штрафного в этом сезоне, пробивая чаще всех в топ-5 лигах Европы

Статистика капитана "Барселоны" Лионеля Месси в части исполнения штрафных ударов оставляет желать лучшего.

Как сообщает Opta, звёздный аргентинец в текущем розыгрыше Примеры нанёс 16 ударов со штрафных. Это наибольший результат среди всех игроков топ-5 лиг Европы в этом сезоне.

Впрочем, ни одна из попыток 33-летнего форварда не увенчалась успехом.

В нынешнем сезоне Месси сыграл за "Барсу" 15 матчей, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

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