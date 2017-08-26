Месси не забил пенальти в ворота "Алавеса"

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Месси не забил пенальти в ворота "Алавеса"

Ведущий форвард "Барселоны" Лионель Месси не забил пенальти в ворота "Алавеса" в матче второго тура испанской Примеры.

На 39-й минуте удар звёздного аргентинца с "точки" отразил вратарь басков Фернандо Пачеко, который, к слову, является воспитанником мадридского "Реала".

Видео: Месси "запорол" пенальти

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комментарии
ротвашебал

а ничего что он дубль сделал? пидарасы

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