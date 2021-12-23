Месси не забил в пятом матче Лиги 1 подряд

Фото инстаграм Лионеля Месси

Продлилась безголевая серия нападающего ПСЖ Лионеля Месси в чемпионате Франции.

33-летний аргентинец не сумел поразить ворота "Лорьяна" (1:1) - для него это пятый матч подряд в Лиге 1 без забитых мячей.

Всего звёздный футболист отличился один раз в чемпионате после перехода в ПСЖ в августе этого года.

Стоит отметить, что в 11 матчах национального первенства Месси нанёс 43 удара по воротам соперников.

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