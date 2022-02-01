Месси не забивает почти два месяца

Фото твиттер ПСЖ

У нападающего ПСЖ Лионеля Месси снова голевая засуха, которая длится с 7 декабря прошлого года.

Почти два месяца назад звёздный футболист оформил дубль в матче Лиги Чемпионов с "Брюгге" (4:1).

С тех пор аргентинец не смог отличиться в четырёх играх подряд.

Всего за девять последних матчей 34-летний Месси забивал только в одной.

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