Месси не забивает почти два месяца
Фото твиттер ПСЖ
У нападающего ПСЖ Лионеля Месси снова голевая засуха, которая длится с 7 декабря прошлого года.
Почти два месяца назад звёздный футболист оформил дубль в матче Лиги Чемпионов с "Брюгге" (4:1).
С тех пор аргентинец не смог отличиться в четырёх играх подряд.
Всего за девять последних матчей 34-летний Месси забивал только в одной.
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