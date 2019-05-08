Месси не забивает в гостевых матчах 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов с 2013 года
"Ливерпуль" разгромил "Барселону" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (4:0) и вышел в финал турнира.
Первая встреча команд на "Камп Ноу" завершился в пользу каталонцев (3:0)
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который забил два гола в первой игре, не смог отличиться в этой встрече.
По данным Squawka, аргентинец не может забить на выезде в 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов с весны 2013 года. В последний раз он отличился в четвертьфинале с ПСЖ (2:2), забив на 38 минуте.
В нынешнем сезоне футболист участвовал в 32 матчах в Ла Лиге, забив 35 мячей и сделав 15 ассистов.
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