Месси не забивает в "класико" с тех пор, как Роналду покинул "Реал"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси не сумел забить "Реалу" (1:3) в матче 7-го тура чемпионата Испании.

Таким образом, безголевая серия Месси в матчах с "Реалом" продолжилась. Аргентинец не забивает мадридцам с тех пор, как "Реал" покинул Криштиану Роналду.

В последний раз Месси забивал "Реалу" 6 мая 2018 года. Тогда матч завершился вничью со счетом 2:2. Месси и Роналду забили по голу.

В нынешнем сезоне 33-летний аргентинец провел шесть матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.

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